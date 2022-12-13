МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Холдинг "Синара — Транспортные машины" (СТМ, входит в группу "Синара") увеличил объем размещения биржевых облигаций до 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Совкомфлот" разместил замещающие облигации

Финальный ориентир ставки купонов установлен в размере 11,5% годовых, что соответствует доходности к оферте 12,03% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения от 5 миллиардов рублей и ставку купонов не выше 11,75% годовых (доходность не выше 12,28% годовых).

Компания во вторник собирала заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии 001Р-03 с квартальными купонами и офертой через три года. Техническая часть размещения предварительно ожидается 16 декабря.

Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, инвестбанк "Синары" и Россельхозбанк.