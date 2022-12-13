"Синара - ТМ" увеличила объем размещения биржевых облигаций до десяти миллиардов рублей
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Холдинг "Синара — Транспортные машины" (СТМ, входит в группу "Синара") увеличил объем размещения биржевых облигаций до 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов установлен в размере 11,5% годовых, что соответствует доходности к оферте 12,03% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения от 5 миллиардов рублей и ставку купонов не выше 11,75% годовых (доходность не выше 12,28% годовых).
Компания во вторник собирала заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии 001Р-03 с квартальными купонами и офертой через три года. Техническая часть размещения предварительно ожидается 16 декабря.
Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, инвестбанк "Синары" и Россельхозбанк.
https://1prime.ru/Bonds/20221213/839156663.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.