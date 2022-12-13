"Газпром" разместил замещающие облигации с погашением в 2027 году
"Газпром" разместил замещающие облигации на 442,6 миллиона долларов до 2027 года
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. "Газпром" разместил облигации в объеме 442,6 миллиона долларов с погашением в июне 2027 года, замещающие еврооблигации компании, говорится в сообщении эмитента.
Выпуск замещающих облигаций – российских облигаций, замещающих еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями, – включает в себя 1 миллион облигаций номиналом 1 тысяча долларов. Таким образом, компания разместила 44,3% выпуска.
Оплата облигаций при размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями, выпущенными компанией специального назначения Gaz Finance, с соответствующими параметрами, права на которые учитываются российскими депозитариями.
В итоге денежными средствами были оплачены облигации на 176,65 миллиона долларов, еврооблигациями — на 265,95 миллиона.
https://1prime.ru/Bonds/20221213/839157989.html
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