МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. "Газпром" разместил облигации в объеме 442,6 миллиона долларов с погашением в июне 2027 года, замещающие еврооблигации компании, говорится в сообщении эмитента. Источник: "Синара - ТМ" увеличила объем размещения биржевых облигаций

Выпуск замещающих облигаций – российских облигаций, замещающих еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями, – включает в себя 1 миллион облигаций номиналом 1 тысяча долларов. Таким образом, компания разместила 44,3% выпуска.

Оплата облигаций при размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями, выпущенными компанией специального назначения Gaz Finance, с соответствующими параметрами, права на которые учитываются российскими депозитариями.

В итоге денежными средствами были оплачены облигации на 176,65 миллиона долларов, еврооблигациями — на 265,95 миллиона.