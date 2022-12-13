МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Global Ports приобрела на открытом рынке собственные еврооблигации на 198,4 миллиона долларов с погашением в 2023 году, говорится в сообщении компании. "Лукойл" выкупит евробонды пяти выпусков с 16 ноября по 16 декабря

"Сделки были совершены с целью улучшения профиля погашения долга группы и снижения валютных рисков, что является одной из целей группы и областью, в которой группа продолжает искать дополнительные возможности", — говорится в сообщении.

После выкупа в обращении останутся бумаги выпуска на 82,9 миллиона долларов против его первоначального объема в 350 миллионов долларов.

Global Ports управляет пятью морскими контейнерными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Также владеет внутренним контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.