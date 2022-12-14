МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Объем размещения новых ESG-облигаций на российском рынке в 2022 году составит более 80 миллиардов рублей, что на 36% ниже рекордного прошлогоднего уровня, но выше показателя 2020 года, говорится в обзоре АКРА, который имеется в распоряжении РИА Новости. Минфин в 2023 году планирует использовать стандартную линейку ОФЗ

"Согласно предварительным оценкам АКРА, по итогам 2022 года на российском рынке ESG-облигаций будут размещены инструменты более чем на 80 миллиардов рублей", — полагают аналитики. Основная часть этого объема (80%) приходится на зеленые облигации, в том числе выпущенные эмитентами с госучастием (государственной корпорацией развития ВЭБ, "Дом.РФ Ипотечный агент" и "Атомэнергопромом"). Доля в 20% приходится на социальные облигации двух эмитентов — "Дом.РФ Ипотечный агент" и "Ростелеком".

"В 2022 году российскому рынку ESG-финансирования удалось избежать серьезного падения благодаря общей нормализации ситуации на финансовых рынках во втором полугодии, выходу на рынок нескольких крупных эмитентов с госучастием, а также реализации ранее отложенных планов по размещению ESG-облигаций… При условии отсутствия внешних шоков, подобных шокам начала 2022 года, АКРА ожидает, что в 2023 году объем новых размещений на локальном рынке ESG-облигаций приблизится к показателю 2022 года даже без каких-либо регуляторных стимулов", — говорится в обзоре.

В среднесрочной перспективе с высокой долей вероятности 2021 год останется рекордным по объему размещений (126,5 миллиарда рублей). "В 2021 году ситуация на рынке складывалась на волне интереса к различным ESG-инструментам и к повестке в целом, а также отражала определенные ожидания относительно регуляторных стимулов. К концу 2022 года эти драйверы во многом себя исчерпали", — отмечают в агентстве. Минфин зафиксировал значительный рост спроса на золото

АКРА по-прежнему считает появление каких-либо льгот по ESG-инструментам маловероятным в кратко- и среднесрочной перспективе. "Даже если такие льготы появятся (например, снижение риск-весов для зеленых облигаций на балансе держателей), их влияние на ситуацию на рынке будет ограниченным", — считают в агентстве.

"Как и ранее, динамика рынка ESG-облигаций в 2023 году будет определяться несколькими крупными эмитентами (прежде всего с госучастием) и их планами по размещениям. В случае отсутствия внешних шоков для облигационного рынка в целом, как полагает АКРА, объем новых размещений на локальном рынке ESG-облигаций в следующем году будет близок к показателям 2022 года. При этом доля этих финансовых инструментов по-прежнему составит менее 1% совокупного объема облигационного рынка", — считают в АКРА.