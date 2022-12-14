МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. "Роснефть" в среду соберет заявки инвесторов в рамках вторичного размещения облигаций двух серий после оферты в объеме 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Эксперты оценили объем выпуска ESG-облигаций в России по итогам года

Окончательный объем размещения будет установлен по итогам оферты с исполнением 14 декабря. Ориентир цены вторичного размещения — не менее 100% от номинала.

Облигации серий БО-05 и БО-06 совокупным объемом 40 миллиардов рублей компания разместила в 2013 году. Ставка купонов до погашения в декабре 2023 года установлена в размере 8,4% годовых, что соответствует доходности 8,58% годовых.

Организаторами выступают ВБРР, БК "Регион" и Газпромбанк. Расчеты по сделке планируются также в среду.