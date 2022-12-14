МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 90,243 миллиарда рублей при спросе в 287,516 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин предсказал удвоение инвестиций на финансовом рынке к 2030 году

Цена отсечения составила 97,487% от номинала, средневзвешенная цена — 97,6361% к номиналу. Доходность по цене отсечения составила 10,14% годовых, средневзвешенная доходность — 10,12% годовых.

Минфин РФ позднее в среду также проведет аукционы по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29022 с погашением в июле 2033 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.