Минфин разместил ОФЗ 29002 на безлимитном аукционе
Минфин разместил ОФЗ 29002 на 250 миллиардов рублей на безлимитном аукционе в среду
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 29022 с погашением в июле 2033 года на 250 миллиардов рублей при спросе в 524,458 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 96,41% от номинала, средневзвешенная цена — 96,4985% к номиналу.
Минфин РФ позднее в среду также проведет аукцион по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
https://1prime.ru/Bonds/20221214/839169008.html
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