МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 29022 с погашением в июле 2033 года на 250 миллиардов рублей при спросе в 524,458 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин Швейцарии оценил перспективы Credit Suisse

Цена отсечения составила 96,41% от номинала, средневзвешенная цена — 96,4985% к номиналу.

Минфин РФ позднее в среду также проведет аукцион по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.