МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года на 11,557 миллиарда рублей при спросе в 11,747 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин на аукционах 14 декабря предложит ОФЗ трех серий

Цена отсечения составила 93,7501% от номинала, средневзвешенная цена — 93,7501% к номиналу. Реальная доходность по цене отсечения – 3,32% годовых, средневзвешенная реальная доходность также составила 3,32% годовых.

Минфин РФ ранее в среду также провел размещение ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года и ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29022 с погашением в июле 2033 года.