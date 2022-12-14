МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Мобильный оператор МТС установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 15 миллиардов рублей в размере 8,4% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. МТС утвердила две программы облигаций

Финальному ориентиру купонов соответствует доходность к погашению 8,67% годовых. Первоначальный ориентир ставки купонов был установлен на уровне не выше 8,65% годовых (доходность не выше 8,93% годовых).

Компания в среду собирала заявки инвесторов на двухлетние биржевые облигации серии 001P-23 с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 21 декабря.

Организаторы выпуска — Газпромбанк, BCS Global Markets, "Велес капитал", "Московский кредитный банк", Россельхозбанк, инвестбанк "Синары" и ИФК "Солид".

Ценные бумаги компания планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2016 году.