МТС установил финальный ориентир купонов по облигациям, заявил источник
Источник: МТС установил финальный ориентир купонов по облигациям в размере 8,4 процента
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Мобильный оператор МТС установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 15 миллиардов рублей в размере 8,4% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальному ориентиру купонов соответствует доходность к погашению 8,67% годовых. Первоначальный ориентир ставки купонов был установлен на уровне не выше 8,65% годовых (доходность не выше 8,93% годовых).
Компания в среду собирала заявки инвесторов на двухлетние биржевые облигации серии 001P-23 с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 21 декабря.
Организаторы выпуска — Газпромбанк, BCS Global Markets, "Велес капитал", "Московский кредитный банк", Россельхозбанк, инвестбанк "Синары" и ИФК "Солид".
Ценные бумаги компания планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2016 году.
https://1prime.ru/Bonds/20221214/839171830.html
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