МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. РЖД приняли решение досрочно погасить девять выпусков биржевых облигаций совокупным объемом 217 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. РЖД рассмотрят варианты концессии для Восточного полигона

Ценные бумаги серий БО-09, БО-10, БО-12 — БО-16, БО-18 и БО-19 объемом 17-25 миллиардов рублей будут досрочно погашены по усмотрению эмитента 29 декабря.

Досрочное погашение будет производится денежными средствами в рублях в безналичном порядке по 100% номинальной стоимости.

Компания разместила данные выпуски в 2013-2015 годах.