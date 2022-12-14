2022-12-14T17:36:52+03:00
2022-12-14T17:36:52+03:00
2022-12-14T17:36:52+03:00
2022
https://1prime.ru/Bonds/20221214/839171914.html
РЖД досрочно погасят девять выпусков облигаций на 217 миллиардов рублей
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РЖД приняли решение досрочно погасить девять выпусков биржевых облигаций совокупным объемом 217 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Ценные бумаги серий БО-09,... ПРАЙМ, 14.12.2022
рынки, облигации, новости, россия, ржд, облигации
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. РЖД приняли решение досрочно погасить девять выпусков биржевых облигаций совокупным объемом 217 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Ценные бумаги серий БО-09, БО-10, БО-12 — БО-16, БО-18 и БО-19 объемом 17-25 миллиардов рублей будут досрочно погашены по усмотрению эмитента 29 декабря.
Досрочное погашение будет производится денежными средствами в рублях в безналичном порядке по 100% номинальной стоимости.
Компания разместила данные выпуски в 2013-2015 годах.