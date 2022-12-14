МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. X5 Retail планирует 15 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей, сообщил источник в финансовых кругах. Источник сообщил об увеличении X5 Retail объема размещения облигаций

Ориентир доходности — премия не выше 110 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ.

Компания намерена разместить пятилетние биржевые облигации серии 002P-03 с полугодовыми купонами и офертой через два года и четыре месяца. Техническая часть размещения предварительно назначена на 22 декабря.

Эмитент ценных бумаг — ООО "ИКС 5 Финанс". Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион", инвестбанк "Синары" и Россельхозбанк. Предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group и АО "Торговый дом "Перекресток".