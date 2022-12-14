МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах в среду при общем спросе в 823,7 миллиарда рублей разместил облигации федерального займа (ОФЗ) трех серий совокупным объемом 351,8 миллиарда рублей, что стало восьмым результатом в истории рынка, свидетельствуют данные министерства. Минфин в 2023 году планирует использовать стандартную линейку ОФЗ

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 90,243 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 97,487% от номинала, средневзвешенная цена — 97,6361% к номиналу. Доходность по цене отсечения составила 10,14% годовых, средневзвешенная доходность — 10,12% годовых. Спрос — 287,516 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29022 с погашением в июле 2033 года на 250 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 96,41% от номинала, средневзвешенная цена — 96,4985% от номинала. Спрос — 524,458 миллиарда рублей.

На третьем аукционе Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года на 11,557 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 93,7501% от номинала, средневзвешенная цена — 93,7501% к номиналу. Реальная доходность по цене отсечения – 3,32% годовых, средневзвешенная реальная доходность также составила 3,32% годовых. Спрос — 11,747 миллиарда рублей.

Крупные заявки инвесторов определили результаты размещений ОФЗ, рассказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

Так, на первом аукционе по размещению ОФЗ 26241 на долю крупных заявок пришлось 83,2% от объема размещения (три по 20 и три по 5 миллиардов рублей), на втором аукционе по ОФЗ 29022 на долю крупных пришлось 90% от суммарного объема (две заявки по 50 миллиардов рублей, одна заявка на 25 миллиардов рублей и десять заявок по 10 миллиардов рублей), на третьем аукционе по ОФЗ 52004 спрос был удовлетворен более чем на 98% благодаря двум крупным сделкам (по 5 миллиардов рублей), которые обеспечили 99,93% от объема размещения.

Минфин РФ по итогам девяти состоявшихся в октябре-декабре аукционных дней разместил гособлигации на 2,8 триллиона рублей.