МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon (VEON Holdings B.V.) запустил процедуру урегулирования (scheme of arrangement) в Англии.

Одна из целей процедуры — продлить сроки погашения еврооблигаций-2023 на восемь месяцев до 13 октября 2023 года и 27 декабря 2023 года, соответственно, говорится в сообщении компании.

Держатели еврооблигаций 2023 могут получить всю необходимую информацию на специальном сайте, посвященном процедуре урегулирования, доступном по ссылке, и на сайте компании VEON.

Данная информация предназначена исключительно для держателей еврооблигаций со ставкой купона 5.95% годовых с погашением в феврале 2023 года и еврооблигаций со ставкой купона 7.25% годовых с погашением в апреле 2023 года, выпущенных VEON Holdings B.V. ("VEON Holdings").

Информация не является офертой либо приглашением делать офферты на продажу, обмен или передачу иным образом ценных бумаг, а также не является рекламой или предложением ценных бумаг, подчеркнули в компании.