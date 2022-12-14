Доходность десятилетних гособлигаций США ускорила рост после заседания ФРС
Доходность десятилетних гособлигаций США в среду ускорила рост из-за итогов заседания ФРС
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Показатель доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) немного ускорил рост после публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries на 22.49 мск увеличивалась на 3,1 базисного пункта – до 3,534% с уровня прошлого закрытия в 3,503%, до объявления решения ФРС показатель находился на уровне в 3,527%.
Доходность тридцатилетних US Treasuries росла на 3 базисных пункта — до 3,557% против уровня закрытия в 3,527%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 3,573%.
ФРС США по итогам декабрьского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку до уровня 4,25-4,5% годовых.
Следующее заседание ФРС США пройдет 31 января-1 февраля 2023 года.
https://1prime.ru/Bonds/20221214/839174611.html
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