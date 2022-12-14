МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Показатель доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) немного ускорил рост после публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Глава ФРС назвал дальнейшее повышение ставок в США уместным

Доходность десятилетних US Treasuries на 22.49 мск увеличивалась на 3,1 базисного пункта – до 3,534% с уровня прошлого закрытия в 3,503%, до объявления решения ФРС показатель находился на уровне в 3,527%.

Доходность тридцатилетних US Treasuries росла на 3 базисных пункта — до 3,557% против уровня закрытия в 3,527%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 3,573%.

ФРС США по итогам декабрьского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку до уровня 4,25-4,5% годовых.

Следующее заседание ФРС США пройдет 31 января-1 февраля 2023 года.