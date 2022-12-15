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2022
https://1prime.ru/Bonds/20221215/839185764.html
"Гидромашсерсвис" соберет заявки на облигации на три миллиарда рублей
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"Гидромашсерсвис" планирует в конце декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 3 миллиарда рублей, говорится в материалах для инвесторов. Ориентир ставки... ПРАЙМ, 15.12.2022
рынки, облигации, новости, россия, гидромашсервис, облигации
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. "Гидромашсерсвис" планирует в конце декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 3 миллиарда рублей, говорится в материалах для инвесторов.
Ориентир ставки купонов составляет 11,75-12,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,28-12,82% годовых.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 001P-01 с квартальными купонами. Организатором выступит Россельхозбанк.
Предусмотрено обеспечение в виде публичных безотзывных оферт от "Группы ГМС", "ГМС Нефтемаш" и "Сибнефтемаш".
"Гидромашсерсвис" входит в "Группу ГМС", занимающую лидирующие позиции в производстве промышленных насосов, промышленных компрессоров и нефтегазового оборудования.