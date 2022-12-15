МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. "Гидромашсерсвис" планирует в конце декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 3 миллиарда рублей, говорится в материалах для инвесторов. Российские НПФ нарастили вложения в корпоративные облигации

Ориентир ставки купонов составляет 11,75-12,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,28-12,82% годовых.

Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 001P-01 с квартальными купонами. Организатором выступит Россельхозбанк.

Предусмотрено обеспечение в виде публичных безотзывных оферт от "Группы ГМС", "ГМС Нефтемаш" и "Сибнефтемаш".

"Гидромашсерсвис" входит в "Группу ГМС", занимающую лидирующие позиции в производстве промышленных насосов, промышленных компрессоров и нефтегазового оборудования.