"ТГК-1" установила ставку купонов по облигациям в размере 9,25 процента
"ТГК-1" установила ставку купонов по облигациям на пять миллиардов рублей в 9,25 процента
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. "ТГК-1" установила ставку купонов по биржевым облигациям в объеме выпуска 5 миллиардов рублей в размере 9,25% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания в четверг собирала заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии БО-001Р-01 с полугодовыми купонами и офертой через три года. Техническая часть размещения запланирована на 22 декабря.
Организатором выпуска выступил Газпромбанк.
https://1prime.ru/Bonds/20221216/839198593.html
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