МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. "ТГК-1" установила ставку купонов по биржевым облигациям в объеме выпуска 5 миллиардов рублей в размере 9,25% годовых, говорится в сообщении компании. "Русгидро" установило ставку купонов по облигациям

Компания в четверг собирала заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии БО-001Р-01 с полугодовыми купонами и офертой через три года. Техническая часть размещения запланирована на 22 декабря.

Организатором выпуска выступил Газпромбанк.