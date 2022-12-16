"Евротранс" соберет заявки на облигации 22 декабря, заявил источник
Источник: "Евротранс" соберет заявки на облигации от трех миллиардов рублей 22 декабря
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Компания "Евротранс" (оператор сети АЗС под брендом "Трасса") планирует 22 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 3 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир по ставке купонов — премия около 500 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.
Компания намерена разместить трехлетние облигации серии 001P-01, предусматривающие выплату купонов раз в месяц. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 декабря.
Организаторами выступят Газпромбанк, BCS Global Markets, "Ренессанс капитал" и Россельхозбанк.
https://1prime.ru/Bonds/20221216/839199005.html
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