МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Компания "Евротранс" (оператор сети АЗС под брендом "Трасса") планирует 22 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 3 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "ТГК-1" установила ставку купонов по облигациям в размере 9,25 процента

Ориентир по ставке купонов — премия около 500 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.

Компания намерена разместить трехлетние облигации серии 001P-01, предусматривающие выплату купонов раз в месяц. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 декабря.

Организаторами выступят Газпромбанк, BCS Global Markets, "Ренессанс капитал" и Россельхозбанк.