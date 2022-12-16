МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. ИДЕЮ УНИФИКАЦИИ РЕЖИМА ВЫПЛАТ НЕРЕЗИДЕНТАМ ПО ОБЛИГАЦИЯМ РФ НУЖНО РАССМАТРИВАТЬ В УВЯЗКЕ С ИНТЕРЕСАМИ РОССИЯН С ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ АКТИВАМИ — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется
https://1prime.ru/Bonds/20221216/839203927.html
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. ИДЕЮ УНИФИКАЦИИ РЕЖИМА ВЫПЛАТ НЕРЕЗИДЕНТАМ ПО ОБЛИГАЦИЯМ РФ НУЖНО РАССМАТРИВАТЬ В УВЯЗКЕ С ИНТЕРЕСАМИ РОССИЯН С ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ АКТИВАМИ — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется
https://1prime.ru/Bonds/20221216/839203927.html
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