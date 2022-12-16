2022-12-16T15:26:32+03:00

2022-12-16T15:26:32+03:00

2022-12-16T15:26:32+03:00

2022

https://1prime.ru/Bonds/20221216/839203927.html

Набиуллина: рассматривать выплаты нерезидентам нужно с интересами россиян

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ИДЕЮ УНИФИКАЦИИ РЕЖИМА ВЫПЛАТ НЕРЕЗИДЕНТАМ ПО ОБЛИГАЦИЯМ РФ НУЖНО РАССМАТРИВАТЬ В УВЯЗКЕ С ИНТЕРЕСАМИ РОССИЯН С ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ АКТИВАМИ — НАБИУЛЛИНА Новость дополняется ПРАЙМ, 16.12.2022

рынки, облигации, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60