МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. "Российский экологический оператор" (РЭО) до конца года выпустит облигации, в том числе зеленые, сообщили в пресс-службе компании в пятницу. "Атомэнергопром" снизил ориентир купонов зеленых облигаций

"Облигации будут на Мосбирже размещены до конца текущего года. Купить их может каждый человек, обладающий брокерским счетом. Для инвесторов доходность достаточно интересная – это ключевая ставка Центробанка плюс определенное количество процентов. Мы рассчитываем, что это будет 2,5-3,5% к ключевой ставке", – цитирует пресс-служба директора РЭО Дениса Буцаева.

По его словам, благодаря зеленым облигациям, инвесторы в предприятия по обращению с ТКО смогут привлекать дешевые длинные деньги. Для них ставка займа по такому финансированию составит около 5%, что "беспрецедентно низко".

В июне Банк России зарегистрировал проспект ценных бумаг РЭО. Отдельные выпуски, предназначенные для финансирования проектов по переработке, могут быть верифицированы как зеленые. Средства, полученные от продажи облигаций, пойдут на финансирование создания инфраструктуры обращения с отходами.

В августе президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором ППК РЭО Денисом Буцаевым признал зеленые облигации успешным инструментом финансовой поддержки и заявил, что его можно тиражировать в других областях.