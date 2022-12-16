МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Государственная компания "Автодор" планирует 23 и 28 декабря начать размещение облигаций совокупным объемом почти 200 миллиардов рублей, следует из материалов компании.

Строительство дороги

"Автодор" установил ориентир купона по облигациям на 4,6 миллиарда рублей

Компания 23 декабря начнет размещение 10-летних облигаций серии 003Р-02 на 115 миллиардов рублей, 25-летних серии 004Р-01 на 66,94 миллиарда рублей и 19-летних серии 005Р-01 на 17,7 миллиарда рублей, 28 декабря — 27-летние серии 002Р-17 на 150 миллионов рублей.

Ценные бумаги серий 005Р-01, 003Р-02 и 004Р-01 будут размещаться по закрытой подписке в пользу РФ в лице Минфина России, облигации серии 002Р-17 — по закрытой подписке в пользу РФ в лице Минфина России либо кредитных организаций, привлекших средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты.