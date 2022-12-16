МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Государственная компания "Автодор" планирует 23 и 28 декабря начать размещение облигаций совокупным объемом почти 200 миллиардов рублей, следует из материалов компании. "Автодор" установил ориентир купона по облигациям на 4,6 миллиарда рублей

Компания 23 декабря начнет размещение 10-летних облигаций серии 003Р-02 на 115 миллиардов рублей, 25-летних серии 004Р-01 на 66,94 миллиарда рублей и 19-летних серии 005Р-01 на 17,7 миллиарда рублей, 28 декабря — 27-летние серии 002Р-17 на 150 миллионов рублей.

Ценные бумаги серий 005Р-01, 003Р-02 и 004Р-01 будут размещаться по закрытой подписке в пользу РФ в лице Минфина России, облигации серии 002Р-17 — по закрытой подписке в пользу РФ в лице Минфина России либо кредитных организаций, привлекших средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты.