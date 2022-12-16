МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. "Роснано" погасило выпуск облигаций, обеспеченный государственной гарантией, объемом 9 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. "Роснано" погасило выпуск биржевых облигаций объемом 12 миллиардов рублей

Компания погасила размещенный в 2015 году с купоном 12,75% годовых выпуск облигаций седьмой серии и выплатила последний купон на 572,22 миллиона рублей.

"Роснано" ранее октябре погасило выпуск облигаций шестой серии объемом 9 миллиардов рублей с госгарантией и выпуск биржевых облигаций объемом 12 миллиардов рублей.

Компания в октябре сообщила, что намерена продать 20 из своих компаний, а в качестве ядра оставить активы в "критически важных для страны" отраслях.

АО "Роснано", созданное в 2011 году путем реорганизации Российской корпорации нанотехнологий, в конце 2020 года было передано в структуру ВЭБа. Тогда главой компании вместо ее основателя Анатолия Чубайса стал Сергей Куликов.