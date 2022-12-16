"Роснано" погасило выпуск облигаций на девять миллиардов рублей
"Роснано" погасило выпуск облигаций объемом девять миллиардов рублей
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. "Роснано" погасило выпуск облигаций, обеспеченный государственной гарантией, объемом 9 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Компания погасила размещенный в 2015 году с купоном 12,75% годовых выпуск облигаций седьмой серии и выплатила последний купон на 572,22 миллиона рублей.
"Роснано" ранее октябре погасило выпуск облигаций шестой серии объемом 9 миллиардов рублей с госгарантией и выпуск биржевых облигаций объемом 12 миллиардов рублей.
Компания в октябре сообщила, что намерена продать 20 из своих компаний, а в качестве ядра оставить активы в "критически важных для страны" отраслях.
АО "Роснано", созданное в 2011 году путем реорганизации Российской корпорации нанотехнологий, в конце 2020 года было передано в структуру ВЭБа. Тогда главой компании вместо ее основателя Анатолия Чубайса стал Сергей Куликов.
https://1prime.ru/Bonds/20221216/839207973.html
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