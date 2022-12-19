МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Альфа-банк зафиксировал финальный объем размещения биржевых облигаций, номинированных в китайской валюте, в размере 800 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Роснано" погасило выпуск облигаций на девять миллиардов рублей

Финальный ориентир ставки купонов составляет 4% годовых против первоначального в диапазоне 4-4,1% годовых.

Банк в понедельник собирал заявки инвесторов на двухлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами объемом не более 2 миллиардов юаней.

Техническая часть размещения планируется предварительно на 22 декабря. Организатором размещения банк выступает самостоятельно.

Расчеты при первичном размещении предполагаются в юанях, при выплате купонов и погашении выпуска — в юанях с возможностью выплат в рублях по решению эмитента или по запросу инвесторов.