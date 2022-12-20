МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. "Ювелит", один из крупнейших российских производителей ювелирных изделий, работающий под брендом Sokolov, установил ориентир ставки купонов по дебютным биржевым облигациям в объеме 3 миллиарда рублей на уровне не выше 13,9% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. В ГД предложили повысить порог покупки ювелирных изделий без идентификации

Данному ориентиру купонов соответствует доходность к погашению не выше 14,64% годовых.

Компания во вторник собирает заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 001P-01 с квартальными купонами. Предварительная дата технической части размещения — 23 декабря.

Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, "Московский кредитный банк" и "Тинькофф банк". Условия выпуска предусматривают ковенантный пакет — основания для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

Московская биржа в начале ноября зарегистрировала программу облигаций компании "Ювелит" объемом до 30 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.