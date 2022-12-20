МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. "Федеральная сетевая компания – Россети" планирует 22 декабря собрать заявки инвесторов на выпуск биржевых облигаций объемом не менее 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Мосбиржа начнет рассчитывать индекс замещающих облигаций в 2023 году

Ориентир по доходности — премия не выше 120 базисных пунктов к ОФЗ с погашением через два с половиной года.

Компания планирует разместить 15-летние биржевые облигации серии 001Р-07R с квартальными купонами и офертой через два с половиной года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 декабря.

Организаторами выступят Газпромбанк, "Московский кредитный банк", БК "Регион", Россельхозбанк и инвестиционный банк "Синары".