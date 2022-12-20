МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Минфин России 21 декабря на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги серий 29023, 26241 и 26237, говорится в сообщении министерства. Минфин разместил ОФЗ на 351,8 миллиарда рублей

Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года, ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29023 с погашением в августе 2034 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.