Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций ГК "Медси"
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций ГК "Медси" объемом до 50 миллиардов рублей
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Московская биржа зарегистрировала программу облигаций группы компаний "Медси" объемом до 50 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.
Ценные бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 15 лет.
Срок действия самой программы облигаций — бессрочная.
ГК "Медси" включает 124 клиники по России, в их числе 50 клиник в Москве и Московской области (клиники первичного приема, клинико-диагностические центры, детские клиники, клинические больницы, цифровые клиники SmartLab), 74 клиники в регионах России.
https://1prime.ru/Bonds/20221220/839244524.html
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