МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Московская биржа зарегистрировала программу облигаций группы компаний "Медси" объемом до 50 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. Фондовые индексы США начали торговую сессию вяло

Ценные бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 15 лет.

Срок действия самой программы облигаций — бессрочная.

ГК "Медси" включает 124 клиники по России, в их числе 50 клиник в Москве и Московской области (клиники первичного приема, клинико-диагностические центры, детские клиники, клинические больницы, цифровые клиники SmartLab), 74 клиники в регионах России.