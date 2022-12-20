МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" установила ставку первого купона по биржевым облигациям, номинированным в китайской валюте, объемом 5 миллиардов юней в размере 3,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Остальные ставки купонов по выпуску будут определяться исходя из значения годовой ставки (Loan Prime Rate, LPR) по кредитам для первоклассных заемщиков, которую устанавливает Народный банк Китая, плюс премия 0,1%. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на премию к LPR не выше 0,2% и объем размещения не менее 3 миллиардов юней.

Компания во вторник собирала заявки на облигации с погашением через три с половиной года и квартальными купонами. У владельцев облигаций будет право требовать их досрочного погашения через три года с даты начала размещения.

Расчеты при первичном размещении предполагаются в юанях, при выплате купонов и погашении выпуска — в юанях с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в рублях.

Техническая часть размещения назначена на 22 декабря. Организатором выступил Газпромбанк.