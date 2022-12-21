МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Доходность японских двухлетних гособлигаций поднялась выше нуля впервые с 2016 года, свидетельствуют данные торгов. "Норникель" установил ставку первого купона по облигациям в юнях

По состоянию на 11.43 мск показатель составлял минус 0,009%, при этом ранее в ходе торгов он поднимался выше нуля, что произошло впервые с января 2016 года.

Ранее на неделе Банк Японии в очередной раз сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Вместе с тем ЦБ расширил диапазон колебаний для доходности десятилетних гособлигаций до примерно плюс-минус 0,5 процентного пункта (было плюс-минус 0,25 п.п).

На этом фоне во вторник иена укрепилась к доллару на 3,8%, или до 131,7 иены со 136,9 иены днем ранее.