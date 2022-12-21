МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29023 с погашением в августе 2034 года на 250 миллиарда рублей при спросе в 437,503 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин разместит ОФЗ на безлимитных аукционах в среду

Цена отсечения составила 96,2% от номинала, средневзвешенная цена — 96,2552% от номинала.

Минфин РФ позднее в среду также проведет аукционы по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.