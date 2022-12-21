МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Министерство финансов Магаданской области установило финальный ориентир ставки первого купона по облигациям объемом до 1 миллиардов рублей в размере 10,61% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. IEK Group установила финальный ориентир купонов по облигациям

Финальному ориентиру купона соответствует доходность к погашению 11,04% годовых.

Магаданская область в среду собирает заявки инвесторов на пятилетние облигации серии 34002 с квартальными купонами и погашением амортизационными частями. Изначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения до 2 миллиардов рублей, но уменьшил его до уровня не более 1 миллиарда рублей.

Организаторами выступают Совкомбанк и "Сбербанк КИБ". Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 декабря.