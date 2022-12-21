МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Фонд развития территорий (ФРТ) может после 2023 года разместить корпоративные облигации для финансирования модернизации коммунальной инфраструктуры в российских регионах, сообщил журналистам гендиректор ФРТ Ильшат Шагиахметов. РЭО выпустит зеленые облигации в декабре

Он отметил, что сегодня в России около 900 тысяч километров сетей, которые, по данным Росстата, изношены на 42%.

"В идеале в год нам надо модернизировать около 3% сетей, однако удается модернизировать не более 1,5%", — рассказал Шагиахметов.

По его словам, для привлечения внебюджетного финансирования Фонд развития территорий рассматривает возможность размещения корпоративных облигаций. При этом средства, привлеченные с открытого рынка, ФРТ хотел бы в дальнейшем распределять в виде заимствований по льготной ставке между регионами, а разницу между рыночной и льготной ставкой — покрывать за счет федерального бюджета.

"Это точно будет не в 2023 году, сейчас мы только готовимся к размещению", — уточнил Шагиахметов.

По его словам, держателями бондов могли бы стать страховые компании и пенсионные фонды.