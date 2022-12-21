МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 2,264 миллиарда рублей при спросе в 33,881 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 84,55 миллиарда рублей

Цена отсечения составила 86,25% от номинала, средневзвешенная цена — 86,2691% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 9,92% годовых, средневзвешенная доходность — 9,92% годовых.

Минфин РФ ранее в среду разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29023 с погашением в августе 2034 года на 250 миллиардов рублей при спросе в 437,503 миллиарда и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 84,55 миллиарда рублей при спросе в 138,823 миллиарда.