МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Минфин России в 2022 году разместил облигации федерального займа (ОФЗ) совокупно на 3,281 триллиона рублей по номиналу против 2,636 триллиона рублей в 2021 году, свидетельствуют данные министерства. Минфин разместил ОФЗ серии 26237 на безлимитном аукционе

При этом в текущем году Минфин РФ более полугода не проводил аукционы по размещению ОФЗ — с середины февраля по середину сентября. Последние в этом году аукционы состоялись в среду. На них Минфин разместил ОФЗ трех серий на 336,8 миллиарда рублей.

Большую часть гособлигаций Минфин разместил в октябре-декабре — на 3,143 триллиона рублей преимущественно за счет предложения бумаг с переменным купонным доходом. В ноябре министерство провело рекордные размещения ОФЗ за всю историю отечественного рынка гособлигаций, продав за один день бумаг на 823 миллиарда рублей.

Объем государственных внутренних заимствований в 2022 году первоначально был запланирован на уровне 3,26 триллиона рублей.