МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Федеральная сетевая компания – Россети" увеличила объем размещения биржевых облигаций до 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "ФСК – Россети" планирует собрать заявки на выпуск новых облигаций

Компания также установила финальный ориентир ставки купонов в размере 8,8% годовых, что соответствует доходность к оферте 9,09% годовых.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 15 миллиардов рублей и ставку купонов не выше 9% годовых (доходность не выше 9,31% годовых).

Компания в четверг собирает заявки инвесторов на 15-летние биржевые облигации серии 001Р-07R с квартальными купонами и офертой через два с половиной года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 декабря.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "Московский кредитный банк", БК "Регион", Россельхозбанк и инвестиционный банк "Синары".