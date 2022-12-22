"Газпром" разместил замещающие облигации на 1,03 миллиарда долларов до января 2029 года
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Газпром" разместил облигации в объеме 1,03 миллиарда долларов с погашением в январе 2029 года, замещающие еврооблигации компании, говорится в сообщении эмитента.
Выпуск замещающих облигаций – российских облигаций, замещающих еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями, – включает в себя 2 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча долларов. Таким образом, компания разместила 51,5% выпуска.
Оплата облигаций при размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями, выпущенными компанией специального назначения Gaz Finance, с соответствующими параметрами, права на которые учитываются российскими депозитариями. В итоге денежными средствами были оплачены облигации на 593,88 миллиона долларов, еврооблигациями — на 435,86 миллиона.
"Газпром" с сентября размещает замещающие облигации — российские облигации, замещающие еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями. К текущему моменту компания таким образом частично заместила ряд выпусков евробондов, номинированных в долларах, фунтах стерлингов и евро.
Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.
https://1prime.ru/Bonds/20221222/839269215.html