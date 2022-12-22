МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Газпром" разместил облигации в объеме 1,03 миллиарда долларов с погашением в январе 2029 года, замещающие еврооблигации компании, говорится в сообщении эмитента. Источник: "ФСК - Россети" увеличила объем размещения биржевых облигаций

Выпуск замещающих облигаций – российских облигаций, замещающих еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями, – включает в себя 2 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча долларов. Таким образом, компания разместила 51,5% выпуска.

Оплата облигаций при размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями, выпущенными компанией специального назначения Gaz Finance, с соответствующими параметрами, права на которые учитываются российскими депозитариями. В итоге денежными средствами были оплачены облигации на 593,88 миллиона долларов, еврооблигациями — на 435,86 миллиона.

"Газпром" с сентября размещает замещающие облигации — российские облигации, замещающие еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями. К текущему моменту компания таким образом частично заместила ряд выпусков евробондов, номинированных в долларах, фунтах стерлингов и евро.

Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.