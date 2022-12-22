X5 Retail завершила размещение биржевых облигаций с погашением до 2025 года
X5 Retail завершила размещение биржевых облигаций на 14 миллиардов рублей до 2025 года
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. X5 Retail завершила размещение биржевых облигаций объемом 14 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Компания 15 декабря собирала заявки на пятилетние биржевые облигации серии 002P-03 с полугодовыми купонами и досрочным погашением в марте 2025 года. Первоначально объем размещения ожидался в размере 10 миллиардов рублей, но в итоге был увеличен до 14 миллиардов рублей.
Ставка купонов установлена в размере 8,68% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,87% годовых.
Эмитент ценных бумаг — ООО "ИКС 5 Финанс". Организаторами выступили Газпромбанк, БК "Регион", инвестбанк "Синары" и Россельхозбанк. Предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group и АО "Торговый дом "Перекресток".
https://1prime.ru/Bonds/20221222/839269985.html
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