Доля нерезидентов в ОФЗ упала до минимума с 2012 года
Доля нерезидентов в ОФЗ снизилась за ноябрь до минимальных с 2012 года 13,2 процента
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за ноябрь снизилась на 4,4 процентного пункта, до минимума с сентября 2012 года — показатель по состоянию на 1 декабря составил 13,2%, следует из материалов Банка России.
При этом темпы сокращения доли нерезидентов в ОФЗ России в ноябре стали максимальными с декабря 2014 года.
Вложения нерезидентов в номинальном выражении сократились за месяц на 20,5% — до 2,178 триллиона рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 16,515 триллиона рублей с 15,534 триллиона месяцем ранее.
По итогам ноября доля нерезидентов в ОФЗ снизилась на 0,3 процентного пункта.
https://1prime.ru/Bonds/20221222/839270915.html
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