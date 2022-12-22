МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за ноябрь снизилась на 4,4 процентного пункта, до минимума с сентября 2012 года — показатель по состоянию на 1 декабря составил 13,2%, следует из материалов Банка России. Минфин в 2023 году планирует использовать стандартную линейку ОФЗ

При этом темпы сокращения доли нерезидентов в ОФЗ России в ноябре стали максимальными с декабря 2014 года.

Вложения нерезидентов в номинальном выражении сократились за месяц на 20,5% — до 2,178 триллиона рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 16,515 триллиона рублей с 15,534 триллиона месяцем ранее.

По итогам ноября доля нерезидентов в ОФЗ снизилась на 0,3 процентного пункта.