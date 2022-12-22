2022-12-22T20:12:00+03:00
2022-12-22T20:12:59+03:00
2022-12-22T20:12:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Bonds/20221222/839274124.html
"Русал" установил ставку купонов по облигациям
Облигации
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Русал" установил ставку купонов по биржевым облигациям, номинированным в китайской валюте, объемом 1 миллиард юаней в размере 3,95% годовых, говорится в сообщении компании... ПРАЙМ, 22.12.2022
рынки, облигации, новости, россия, русал, облигации
https://1prime.ru/images/83237/25/832372586.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83237/25/832372586.jpg
https://1prime.ru/images/83237/25/832372583.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83237/25/832372583.jpg
https://1prime.ru/images/83237/25/832372580.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83237/25/832372580.jpg
https://1prime.ru/Stocks/20221129/838992897.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Русал" установил ставку купонов по биржевым облигациям, номинированным в китайской валюте, объемом 1 миллиард юаней в размере 3,95% годовых, говорится в сообщении компании.
Заявки на облигации компания собирала в четверг. Первоначальный ориентир ставки купонов составлял 4,1-4,25% годовых.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 декабря. Организатором выступает Газпромбанк.