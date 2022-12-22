МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Русал" установил ставку купонов по биржевым облигациям, номинированным в китайской валюте, объемом 1 миллиард юаней в размере 3,95% годовых, говорится в сообщении компании.

Русал

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Заявки на облигации компания собирала в четверг. Первоначальный ориентир ставки купонов составлял 4,1-4,25% годовых.

Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 декабря. Организатором выступает Газпромбанк.