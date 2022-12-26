МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2028 году на 10,9 миллиарда рублей, сообщается в телеграм-канале министерства. Минфин выплатил купон по евробондам в рублях

"Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2028 году в сумме 10,9 миллиарда рублей (эквивалент 159,4 миллиона долларов) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", — сообщил Минфин.

"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", — отмечает министерство.

Минфин РФ в соответствии с указом президента Владимира Путина от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.