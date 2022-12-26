МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Министерство финансов Японии согласовало план, предусматривающий повышение ставки купонного дохода по 10-летним гособлигациям до 0,4%-0,5% начиная с аукциона, который пройдет 5 января, сообщило в понедельник новостное агентство Kyodo, отметив, что это вдвое выше нынешнего уровня 0,2%. Глава Банка Японии объяснил расширение допустимого диапазона доходности

Ставка купонного дохода по 10-летним бумагам более 0,4% станет максимальной с ноября 2015 года. Предварительное решение об изменении ставки было принято министерством после того, как Банк Японии скорректировал политику контроля кривой доходности гособлигаций, сообщило Kyodo.

В прошлый вторник Банк Японии расширил диапазон колебания доходности 10-летних гособлигаций до 50 базисных пунктов от целевого уровня 0%. Ранее допускалось отклонение на 25 б.п.

В понедельник доходность 10-летних японских гособлигаций выросла до 0,445%, приблизившись к верхней границе обновленного диапазона 0,50%, после того, как управляющий Банка Японии Харухико Курода подтвердил ранее сделанное заявление о том, что корректировка политики контроля доходности не является первым шагом к отказу от крайне мягкой денежно-кредитной политики.