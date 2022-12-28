Газпромбанк и "Дом.РФ" разместили четвертый выпуск ипотечных облигаций
Газпромбанк и "Дом.РФ" разместили ипотечные облигации на 49 миллиардов рублей
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Газпромбанк и "Дом.РФ" разместили четвертый выпуск облигаций с ипотечным покрытием и поручительством госкомпании "Дом.РФ" объемом 48,9 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.
"Ставка купона установлена на уровне 7,75%. Эмитентом выступил "Дом.РФ Ипотечный агент". Это четвертый выпуск ИЦБ "Дом.РФ" с ипотекой Газпромбанка, общий объем совместных сделок за время сотрудничества превысил 150 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.
Как указывается в нем, размещение прошло в соответствии с подписанным в 2019 году между Газпромбанком и госкомпанией меморандумом о сотрудничестве по выпуску ипотечных облигаций с поручительством "Дом.РФ" в объеме до 350 миллиардов рублей.
Всего в 2022 году "Дом.РФ" разместил 15 выпусков ипотечных облигаций объемом 399 миллиардов рублей, общий объем эмиссии ИЦБ "Дом.РФ" превысил 1,7 триллиона рублей.
https://1prime.ru/Bonds/20221228/839333361.html
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