МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Газпромбанк и "Дом.РФ" разместили четвертый выпуск облигаций с ипотечным покрытием и поручительством госкомпании "Дом.РФ" объемом 48,9 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании. Сбербанк и "Дом.РФ" разместили выпуск ипотечных облигаций

"Ставка купона установлена на уровне 7,75%. Эмитентом выступил "Дом.РФ Ипотечный агент". Это четвертый выпуск ИЦБ "Дом.РФ" с ипотекой Газпромбанка, общий объем совместных сделок за время сотрудничества превысил 150 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Как указывается в нем, размещение прошло в соответствии с подписанным в 2019 году между Газпромбанком и госкомпанией меморандумом о сотрудничестве по выпуску ипотечных облигаций с поручительством "Дом.РФ" в объеме до 350 миллиардов рублей.

Всего в 2022 году "Дом.РФ" разместил 15 выпусков ипотечных облигаций объемом 399 миллиардов рублей, общий объем эмиссии ИЦБ "Дом.РФ" превысил 1,7 триллиона рублей.