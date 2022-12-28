МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций холдинга "ДелоПортс" (входит в группу "Дело" Сергея Шишкарева) объемом 10 миллиардов рублей, говорится в материалах компании. Владельцы ИИС сохранят льготы по НДФЛ при переводе бумаг из-за санкций

Заявки на облигации выпуска серии 001Р-03 с погашением в апреле 2025 года компания собирала 23 декабря.

Выпуск включает 10 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 11% годовых. Техническая часть размещения планируется 29 декабря. Андеррайтером размещения выступает Совкомбанк.

"Дело Портс" — российская стивидорная холдинговая компания, входит в группу компаний "Дело" Шишкарева — один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов РФ. В структуру активов "Дело Портса" входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело". Активы располагаются в Новороссийске. Они были объединены в холдинг в 2012 году.