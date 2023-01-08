МИНСК, 8 янв — ПРАЙМ. Белоруссия погасит еврооблигации на сумму около 800 миллионов долларов в феврале, заявил первый заместитель министра финансов республики Дмитрий Кийко. Белоруссия достигла рекордного внешнеторгового сальдо в прошлом году

"В качестве примера нам предстоит в феврале погашать еврооблигации на сумму порядка 800 миллионов долларов. Здесь есть определенные проблемы с введенными санкциями в отношении Республики Беларусь, в частности в отношении Национального банка, который является платежным агентом правительства. Правительством в прошлом году принято решение совместно с Национальным банком с учетом такой ситуации (санкционное давление Запада на Белоруссию), что выплаты будут осуществлять в белорусских рублях. Причем выплаты будут осуществляться тем инвесторам, которые смогут подтвердить, что именно они являются владельцами еврооблигаций", — рассказал Кийко в воскресном эфире телеканала СТВ.

По словам представителя минфина Белоруссии, на 2023 год в расходах госбюджета заложена сумма порядка 4 миллиардов белорусских рублей (около $1,5 миллиарда) на обслуживание государственного долга. "Порядка 75% от этой суммы – это валюты дружественных нам государств, к которым у нас есть сегодня свободный доступ. Это российский рубль, китайский юань. Кроме обслуживания государственного долга планируем осуществлять погашение платежей, погашение основного долга", — пояснил первый замминистра.

Кийко подчеркнул, что февральский платеж будет проведен без шоков и потрясений для бюджета и золотовалютных резервов.

Что касается других кредиторов, традиционно основной кредитор Белоруссии – Российская Федерация и евразийские финансовые институты (в частности, Евразийский фонд стабилизации и развития). "Тоже понимаем, как с ними работать, планируем погашать платежи по тем графикам, какие у нас есть. Тем не менее мы уже ведем переговоры и будем продолжать вести переговоры, чтобы эти платежи осуществлялись на комфортных для нас условиях. И наши коллеги, и наши партнеры, в принципе, нас слышат. Мы здесь конструктивно работаем", — отметил Кийко.