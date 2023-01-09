МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Бескупонные облигации федерального займа (ОФЗ) с небольшим сроком обращения могут быть наиболее привлекательны для инвесторов, прокомментировал РИА Новости инициативу российских финансовых властей генеральный директор АКРА Михаил Сухов. Минфин поделился планами на размещение ОФЗ в первом квартале 2023 года

Банк России и правительство РФ проработают возможность выпуска долгосрочных ОФЗ без промежуточных купонных выплат для формирования долгосрочных накоплений граждан, говорится в утвержденной правительством "Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года".

"Бескупонные ОФЗ могут быть наиболее привлекательны, если срок их обращения не будет высок (например, будет менее одного года). Если бумаги будут размещаться с доходностью выше, чем ставки по депозитам крупнейших банков, то такие бумаги найдут покупателей, особенно среди тех граждан, кто не испытывает потребности в продаже бумаги до срока", — считает Сухов.

"Для успехов размещения более долгосрочных выпусков требуется обеспечить ликвидность, которую трудно создать без участия в той или иной форме банков или других институтов", — добавил он.