МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. "Газпром" 11 января начнет размещение облигаций без срока погашения объемом 1,4 миллиарда долларов, говорится в сообщении эмитента. Amazon закроет три склада в Великобритании, сообщил Sky News

Выпуск замещающих облигаций серии БЗО26-1-Д – российских облигаций, замещающих еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями, – включает в себя 1,4 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча долларов.

Оплата облигаций при их размещении может осуществляться иностранными ценными бумагами – еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций.

Условия выпуска предусматривают возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

"Газпром" с сентября 2022 года размещает российские облигации, замещающие еврооблигации компании. К текущему моменту компания таким образом частично заместила ряд выпусков евробондов, номинированных в долларах, фунтах стерлингов и евро.

Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.