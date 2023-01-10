МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. "Газпром" 11 января начнет размещение замещающих облигаций без срока погашения объемом 1 миллиард евро, говорится в сообщении эмитента. В Financial Times подсчитали потери рынков акций и облигаций в 2022 году

Выпуск облигаций серии БЗО26-1-Е – российских облигаций, замещающих еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями, – включает в себя 1 миллион облигаций номиналом 1 тысяча евро.

Оплата облигаций при их размещении может осуществляться иностранными ценными бумагами – еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций.

Условия выпуска предусматривают возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Компания ранее во вторник сообщила, что также 11 января начнет размещение другого выпуска замещающих облигаций — серии БЗО26-1-Д объемом 1,4 миллиарда долларов.

"Газпром" с сентября 2022 года размещает российские облигации, замещающие еврооблигации компании. К текущему моменту компания таким образом частично заместила ряд выпусков евробондов, номинированных в долларах, фунтах стерлингов и евро.

Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.