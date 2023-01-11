Минфин на первых в 2023 году аукционах разместил гособлигации на 40,5 миллиарда рублей
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Минфин России в среду на первых в 2023 году безлимитных аукционах разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 40,5 миллиарда рублей, свидетельствуют данные министерства.
На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 18,867 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 96,8556% от номинала, средневзвешенная цена — 96,9502% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,25% годовых, средневзвешенная доходность — 10,24% годовых. Спрос составил 66,529 миллиарда рублей.
На втором аукционе министерство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 21,606 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 77,4815% от номинала, средневзвешенная цена — 77,5758% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,33% годовых, средневзвешенная доходность — 10,32% годовых. Спрос — 62,679 миллиарда рублей.
Первые в новом году аукционы по размещению ОФЗ прошли на фоне снижения цен на гособлигации на вторичном рынке, которое наблюдается с начала полноценной рабочей недели в текущем году, но при низкой активности торгов, ежедневный объем которых составлял в пределах 4-5 миллиардов рублей. В результате по итогам двух рабочих дней доходность ОФЗ в среднем по рынку выросла на 16 базисных пунктов, рассказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.
Негативная динамика вторичного рынка нашла свое отражение и на результатах первичных размещений. Спрос на первом аукционе оказался в два-четыре раза ниже, чем аналогичный показатель на предыдущих аукционах, при этом агрессивность была выше, о чем свидетельствует высокая доля отсеченных заявок инвесторов. Премия по доходности составила 10 базисных пунктов против 6-7 базисных пунктов ранее. На одну самую крупную сделку объемом 5 миллиардов рублей и пять объемом 1-3 миллиарда рублей пришлось 69% от общего объема размещения.
Спрос на втором аукционе оказался еще ниже в номинальном объеме. Минфин удовлетворил 34,5% заявок, предоставив инвесторам премию по доходности на уровне 9 базисных пунктов. Таким образом, по показателям объема спроса и размещения аукцион был почти в четыре раза меньше, чем предыдущий, состоявшийся 23 ноября 2022 года. На две самые крупные сделки объемом 5 и 7 миллиардов рублей пришлось 55,5% от общего объема размещения.
По итогам состоявшихся двух аукционов Минфин обеспечил на 5% выполнение плана привлечения на рынке ОФЗ в первом квартале, который установлен на уровне 800 миллиардов рублей. Для реализации квартального плана эмитенту необходимо в оставшиеся 10 аукционных дней размещать ОФЗ на сумму порядка 75,95 миллиарда рублей еженедельно, подсчитал эксперт.
https://1prime.ru/Bonds/20230111/839448872.html