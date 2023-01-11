МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Минфин России в среду на первых в 2023 году безлимитных аукционах разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 40,5 миллиарда рублей, свидетельствуют данные министерства. ЕС пока не обсуждает новый пакет антироссийских санкций, сообщил источник

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 18,867 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 96,8556% от номинала, средневзвешенная цена — 96,9502% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,25% годовых, средневзвешенная доходность — 10,24% годовых. Спрос составил 66,529 миллиарда рублей.

На втором аукционе министерство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 21,606 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 77,4815% от номинала, средневзвешенная цена — 77,5758% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,33% годовых, средневзвешенная доходность — 10,32% годовых. Спрос — 62,679 миллиарда рублей.

Первые в новом году аукционы по размещению ОФЗ прошли на фоне снижения цен на гособлигации на вторичном рынке, которое наблюдается с начала полноценной рабочей недели в текущем году, но при низкой активности торгов, ежедневный объем которых составлял в пределах 4-5 миллиардов рублей. В результате по итогам двух рабочих дней доходность ОФЗ в среднем по рынку выросла на 16 базисных пунктов, рассказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

Негативная динамика вторичного рынка нашла свое отражение и на результатах первичных размещений. Спрос на первом аукционе оказался в два-четыре раза ниже, чем аналогичный показатель на предыдущих аукционах, при этом агрессивность была выше, о чем свидетельствует высокая доля отсеченных заявок инвесторов. Премия по доходности составила 10 базисных пунктов против 6-7 базисных пунктов ранее. На одну самую крупную сделку объемом 5 миллиардов рублей и пять объемом 1-3 миллиарда рублей пришлось 69% от общего объема размещения.

Спрос на втором аукционе оказался еще ниже в номинальном объеме. Минфин удовлетворил 34,5% заявок, предоставив инвесторам премию по доходности на уровне 9 базисных пунктов. Таким образом, по показателям объема спроса и размещения аукцион был почти в четыре раза меньше, чем предыдущий, состоявшийся 23 ноября 2022 года. На две самые крупные сделки объемом 5 и 7 миллиардов рублей пришлось 55,5% от общего объема размещения.

По итогам состоявшихся двух аукционов Минфин обеспечил на 5% выполнение плана привлечения на рынке ОФЗ в первом квартале, который установлен на уровне 800 миллиардов рублей. Для реализации квартального плана эмитенту необходимо в оставшиеся 10 аукционных дней размещать ОФЗ на сумму порядка 75,95 миллиарда рублей еженедельно, подсчитал эксперт.