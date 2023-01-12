МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. "Газпром" 13 января начнет размещение выпуска замещающих облигаций с погашением в феврале 2028 года объемом 900 миллионов долларов, говорится в сообщении эмитента. "Газпром" начнет размещать бессрочные замещающие облигации 11 января

Выпуск замещающих облигаций серии ЗО28-1-Д – российских облигаций, замещающих еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями, – включает в себя 900 тысяч облигаций номиналом 1 тысяча долларов.

"Газпром" с сентября 2022 года размещает российские облигации, замещающие еврооблигации компании. К текущему моменту компания таким образом частично заместила ряд выпусков евробондов, номинированных в долларах, фунтах стерлингов и евро.

Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.