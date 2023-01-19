МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Россия в прошлом ноябре располагала государственными ценными бумагами США на сумму в 2,092 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского министерства финансов. В ФРС поддержали замедление темпа повышения процентных ставок

Долгосрочные облигации составили в российском портфеле 80 миллионов долларов, а краткосрочные — 2,012 миллиарда.

Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — а её вложения, составлявшие 96 миллиардов долларов, стали резко сокращаться в 2018 году.

На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц выросли на 17,8 миллиарда — до 1,082 триллиона долларов. На втором месте остается Китай с 870 миллиардами долларов (снижение на 7,8 миллиарда долларов). Следом идет Великобритания (645,8 миллиарда долларов), которая увеличила объем облигаций на своем балансе на 4,5 миллиарда долларов.