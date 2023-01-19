МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Доля облигаций, номинированных в юанях, на российском рынке корпоративного долга пока незначительная и составляет 2,9%, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России. Российские банки расширяют возможности своих сервисов в Telegram

На российском долговом рынке в прошлом году появились новые инструменты — облигации российских компаний, номинированные в китайских юанях, а также замещающие облигации (российские бонды, замещающие еврооблигации компаний).

"Доля корпоративных облигаций в юанях пока незначительная – 2,9%, хотя в абсолютном значении прирост таких заимствований за год составил 552 миллиарда рублей в рублевом эквиваленте", — говорится в обзоре ЦБ.

Только в ноябре-декабре объем размещения облигаций в юанях составил 27,1 миллиарда юаней (255 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте), или 86% от всего ранее размещенного объема. В результате объем выпущенных бумаг в юанях достиг 58,7 миллиарда юаней. Основной объем размещения облигаций, номинированных в юанях, пришелся на "Русал" (12,9 миллиарда юаней) и "Норильский никель" (9 миллиардов юаней). Также были выпущены замещающие облигации на сумму 302,8 миллиарда рублей.

В целом объем рынка корпоративных облигаций по непогашенному номиналу, несмотря на просадку в середине периода, за 2022 году вырос на 11% — до 18,9 триллиона рублей. В ноябре-декабре объем рынка корпоративных облигаций по непогашенному номиналу увеличился на 1,66 триллиона рублей (прирост рынка составил 9,6%), из которых 1,03 триллиона рублей пришлось на декабрь (для сравнения: в декабре 2021 года – 0,26 триллиона рублей), что стало крупнейшим месячным приростом рынка в абсолютном выражении за все время.

На фоне бума первичных размещений в ноябре-декабре наблюдался значительный рост объема вторичных биржевых торгов корпоративными облигациями — до 14,9 миллиарда рублей в среднем в день (из них на облигации, номинированные в юанях, пришлось 0,4 миллиарда рублей), что превысило докризисный показатель декабря 2021 года (10,3 миллиарда рублей) и свидетельствует о сохранении устойчивости рынка, говорится в обзоре.